اعتقال عدد من الضباط بتهمة الإعداد لانقلاب في السودان

مصراوي

قالت مصادر مطلعة، إن استخبارات الجيش السوداني، اعتقلت عددا من الضباط بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان بتهمة "الإعداد لانقلاب"، بحسب ما نقلت صحيفة "السوداني".

وقالت صحيفة "السوداني ، نقلا عن مصادر، لم يتم الكشف عنها ، اليوم الثلاثاء ، إن "حملة الاعتقالات استهدفت ضباطاً نشطين في إدارة العمليات بأم درمان بصورة خاصة".

وبحسب مصدر مطلع قال "إن الضباط المعتقلين الذين تم وضعهم بالإيقاف الشديد هم قائد المتحرك الاحتياطي في معسكر سركاب، ومدير الإدارة الفنية بالدفاع الجوي ومسؤول عن الرادارات وأجهزة التشويش المضاد للمسيرات، ومسؤول عمليات الدعم والإسناد الاستراتيجي لمواقع المدرعات والشجرة".

وتابع المصدر أن "الاستعدادات جاريةٌ لاعتقال عميد ركن قائد لأحد المتحركات بمدينة أم درمان، وجميعهم معتقلون تحت ستار الإعداد لانقلاب".

وقال مصدر عسكري من قاعدة وادي سيدنا ، لصحفية "السوداني" ، إنّ اعتقالات الضباط تزامنت مع زيارة عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش، الفريق إبراهيم جابر، لمنطقة وادي سيدنا العسكرية.

وأضاف المصدر أن "الضباط الذين تم اعتقالهم من أكفأ ضباط القوات المسلحة؛ ضبطاً وربطاً وتعليماً، ويمثلون روح متحركات أم درمان الحالية، وخاضوا معارك شرسة ضد العدو؛ وكبدوه خسائر فادحة وأجبروه على التراجع، هؤلاء الضباط لهم علاقات طيبة وسط الجنود والاحتياط والأهالي، لم نشهد لهم أي مخالفة تعليمات أو تحريض ضد القيادة طوال تاريخ عملهم".

ويرى أنه يوجد خلل ما في هذا الأمر، إذ قال "لا طبعهم ولا حتى ذكاؤهم يجعلهم يقومون بمثل هذا التحرك ضد القيادة من تلك المنطقة تحديداً، فالانقلاب ليس هذا مكانه؛ لكل من يعلم استراتيجية عسكرية".

يشار إلى أن السودان يشهد منذ شهر أبريل الماضي معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، خلفت دمارًا كبيرًا ونزوحًا كبير السودانيين داخل وخارج البلاد فضلا عن مئات القتلى والجرحى.