بسبب ابنه.. وزير إسرائيلي يعتذر للرئيس الأمريكي

(مصراوي)

اعتذر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، عن تغريدة مسيئة لابنه سخر فيها من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الوزير المتطرف، إن جو بايدن صديق لإسرائيل رغم اختلافاته الشخصية معه، إضافة إلى أن واشنطن حليف عظيم لإسرائيل.

وكان شوفان بن جفير نجل الوزير المتطرف قد سخر عبر حسابه على منصة "إكس"، من الرئيس الأمريكي الذي قال إنه مصابًا بمرض الزهايمر والخرف نتيجة تقدمه في السن وهو ما يضعف أدائه كرئيس.

وبعد تداول تغريدته على منصة "إكس" تم حذف تغريدة نجل الوزير المتطرف.