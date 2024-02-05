البنتاجون: لا نسعى للتصعيد ولكن إذا تعرضنا لهجوم فسنرد

مصراوي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عدم التسامح مع الحرس الثوري الإيراني وحلفائه في المنطقة.

وقال المتحدث، إننا قمنا بشن ضربات على 36 موقعا للحوثيين شملت مخازن أسلحة ونظم دفاع جوي تم استخدامها في شن هجمات على الملاحة جنوب البحر الأحمر، موضحا أن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد ولكننا نسعى لوقف الحوثيين عن إعاقة الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث، أن الأعمال غير القانونية التي يقدم عليها الحوثيون تزعزع استقرار المنطقة، موضحا أن ضرباتنا تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن وتعطيل الملاحة.

وأكمل المتحدث، نعلم أن إيران تؤمن التمويل والمعدات والتدريب للجماعات التي تهاجم قواتنا، قائلا: "ندعو إيران لوقف عمليات عملائها في المنطقة".

وتابع المتحدث، من المرجح وقوع خسائر بشرية في ضرباتنا في العراق وسوريا لكن التقييم لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أننا نحتفظ دائما بالحق في الدفاع عن النفس وإحدى سفننا تعرضت لهجوم قرب الساحل السوري يوم السبت، موضحا أن ضرباتنا تركز على المجموعات التي تهاجم قواتنا في المنطقة ولا نستهدف الجيش العراقي.

وأضاف: "كنا واضحين للغاية في استهداف المجموعات الموالية للحرس الثوري الإيراني"، موضحا أنه تم استهداف منشآت استخدمت من قبل جماعات موالية للحرس الثوري الإيراني في الهجوم على قواتنا: "العراق شريك قيم بالنسبة لنا لكننا سنحمي جنودنا".

وأوضح أن تواجدنا في جنوب البحر الأحمر لتأمين حركة الملاحة، قائلا: "إذا واصل الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فسوف نواصل ضرب مواقعهم لإضعاف قدراتهم".

واختتم المتحدث باسم البنتاجون، ردنا على الهجوم على قواتنا في شمال شرق الأردن لم يستكمل بعد.