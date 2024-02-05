نتنياهو يعلن رفض المطالب التي قدمتها حماس بشأن صفقة الأسرى



وكالات

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض المطالب التي قدمتها حركة حماس بشأن صفقة الأسرى.

وقال نتنياهو اليوم الإثنين: "حماس قدمت مطالب لن نقبل بها، بشأن إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة".

وأكد نتنياهو : "الشروط يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق، الذي شهد تبادل نسبة من الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود الذي يتزعمه".

ومن جانبه قال مسؤول في حركة حماس لـ"الشرق"، الاثنين، إن الحركة لا تزال تدرس "ورقة الإطار" المنبثقة عن محادثات باريس، لافتاً إلى أن لديهم ملاحظات بعضها جوهرية.