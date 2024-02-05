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BBC

إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول إيران بداية من اليوم الاثنين

04:40 م الإثنين 05 فبراير 2024

ارشيفيه

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الرياض - (د ب أ)

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى إيران، اليوم الاثنين، حيز التنفيذ ضمن 33 دولة شملها القرار.

ويأتي إلغاء التأشيرة من جانب واحد فقط وبموجب القرار ينطبق إعفاء التأشيرة على السياح القادمين جوا، وليس عبر المعابر الحدودية البرية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين .

وبدءا من اليوم سيتمكن السياح من 28 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، من زيارة إيران دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب السلطات الإيرانية .

وأوضح عزة الله ضرغامي، وزير التراث والسياحة الإيراني، أن إيران ألغت تأشيرة الدخول لمواطني دول عدة من جانب واحد، بما في ذلك السعودية والهند وروسيا والإمارات والبحرين وقطر والكويت ولبنان واليابان وتونس والبرازيل وغيرها، بحسب الصحف الايرانية.

الرياض إيران المملكة العربية السعودية عزة الله ضرغامي

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