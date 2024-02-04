في عملية مشتركة.. الأردن وهولندا تنفذان إنزالًا جويًّا لمساعدات على غزة

الأردن وهولندا تنفذان إنزالًا جويًّا لمساعدات على

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، اليوم الأحد، إن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي نفذت إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة.

وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن المساعدات احتوت على مواد إغاثية وطبية معبّأة في صناديق مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع "GPS"، لإيصالها إلى الموقع الصحيح وفي التوقيت اللازم.

وأوضحت "بترا" أن العملية تمت بالتعاون ما بين طواقم مشتركة من القوات المسلحة الأردنية والهولندية، في إطار توحيد الجهود الدولية لإيصال المساعدات.