البنتاجون: ليس هناك قرار حتى اللحظة بنشر مستشفيات عائمة في منطقة الشرق الأوسط

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، إن تصريحات وزير الدفاع لويد أوستن عن استشهاد 25 ألف مدني في غزة استندت إلى بيانات الصحة في غزة، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تتحقق من دقة هذه الأرقام.

وأوضحت البنتاجون أن من المؤكد فإن آلاف المدنيين قد استشهدوا في قطاع غزة، لافتة إلى أنه ليس هناك قرار حتى اللحظة بنشر مستشفيات عائمة في منطقة الشرق الأوسط

وأشارت البنتاجون إلى أن التقارير عن استشهاد فلسطينيين خلال حصولهم على مساعدات بغزة مقلقة وتؤكد الوضع المأساوي لهذا النزاع، مشددة على أنه على إسرائيل عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين عند تنفيذ عملياتها في القطاع.

وأكدت البنتاجون أنها أوضحت لإسرائيل أنه من حقهم الأصيل الدفاع عن النفس لكن مع الأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين، منوهة إلى أنها تتوقع من إسرائيل أن تتصرف كما تتصرف الجيوش المحترفة وعلى حماس أن تلقي أسلحتها وتفرج عن الأسرى.

وأعربت البنتاجون عن ترحيبها بأي دور بناء من قبل الصين لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، موضحة أنها لم تر أي شيء من جانبهم حتى الآن.