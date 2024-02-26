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BBC

وسائل إعلام لبنانية: إصابات في غارات إسرائيلية لأول مرة على البقاع

01:00 م الإثنين 26 فبراير 2024

غارات إسرائيلية

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بيروت - (د ب أ)

أفادت وسائل إعلام لبنانية ،اليوم الإثنين، بسقوط إصابات جراء غارات جوية إسرائيلية لأول مرة على البقاع في شرقي لبنان .

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم أن "مسيّرة أغارت بصاروخين على مخزن للمواد الغذائية في سهل عدوس في بوداي غرب مدينة بعلبك".

وأشارت إلى أن غارة ثانية استهدفت منزلاً في سهل عدوس بالقرب من مخازن المواد الغذائية الذي استُهدف في الغارة الأولى، وأصيب عدد من الأشخاص ونقلوا إلى المستشفيات.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏

غارات إسرائيلية لبنان طوفان الأقصى

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