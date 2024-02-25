لإسقاط نتنياهو.. عضو بالكنيست الإسرائيلي يدعو إلى عصيان مدني

مصراوي

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيف، اليوم الأحد، إنه يتوقع من محكمة العدل الدولية أن توقف الحرب في غزة، مؤكدا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي العدو الأول لشعب إسرائيل ويجب إسقاطها.

وأشار كسيف في تصريحات "للجزيرة مباشر"، إلى أنه إذا توقفت الحرب لعاد الأسرى في غزة إلى منازلهم سالمين، قائلا إنه يجب عليهم إجبار نتنياهو على ترك الحكم عبر العصيان المدني السلمي.

وأوضح كسيف أنه لا يظن أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فعلت ما ينبغي القيام به لتحقيق مطالب محكمة العدل الدولية، مضيفا أن نتنياهو ليس مسؤولا فقط عن الدماء في غزة ولكنه مسؤول عن الإساءة لمواطني إسرائيل.

ووصف عضو الكنيست الإسرائيلي نتنياهو بأنه مريض عقلي لا يهتم إلا بنفسه ولا يكترث بحياة الأسرى في غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق دولة مستقلة على حدود 67.