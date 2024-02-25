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BBC

جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته داخل مجمع ناصر الطبي

02:25 م الأحد 25 فبراير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، انتهاء ما وصفها بالعملية العسكرية في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت من مجمع ناصر يوم الخميس الماضي ثم عاودت اقتحامه مجددًا.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة، مطلع هذا الشهر، بدواعي تطهير المجمع الذي زعم أن عناصر المقاومة الفلسطينية تختبأ بداخله بحوزة أسلحة مما تطلب شن عملية عسكرية على المجمع.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد كبير من الأطقم الطبية داخل المجمع تجاوز الـ70 شخصًا، إضافة إلى اعتقال الطبيب الوحيد في العناية المركزة مما عرض حياة المرضى للخطر.

كما استشهد أكثر من 8 مرضى داخل المجمع نتيجة توقف أجهزة الأكسجين التي توقفت بعد توقف المولدات عن العمل عقب اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى مجمع ناصر الطبي

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طوفان الأقصى

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