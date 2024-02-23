"بحث الأوضاع في غزة".. وفد حماس برئاسة إسماعيل هنية يختتم زيارته للقاهرة



القاهرة- مصراوي

اختتم وفد قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته لمصر والتي استغرقت عدة أيام.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة: " أجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة، ووقف العدوان الغاشم على شعبنا".

وتابعت الحركة في بيانها: " كما تم مناقشة عودة النازحين إلى أماكن سكناهم و الإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

ووفقا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فقد تم التطرق أيضًا إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى، في ظل قرار حكومة الاحتلال منع الفلسطينيين في الضفة والداخل المحتل، الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل.