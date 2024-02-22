الصين والولايات المتحدة تتعاونان في مشروع للحفاظ على الباندا

بكين - (د ب أ)

اتفقت الصين والولايات المتحدة على التعاون في مشروع الحفاظ على الباندا، بحسب ما ورد في بيان نشرته السفارة الصينية في واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، بأن مشروع الحفاظ على الباندا يركز على الوقاية من الإصابة بالأمراض الرئيسية ومكافحتها.

وجاء في البيان الذي نقلته "بلومبرج"، أن "الجمعية الصينية للحفاظ على الحياة البرية" و"حديقة الحيوان الوطنية" الامريكية، ستعملان أيضا على حماية موائل الباندا والمجموعات البرية، والمساعدة في بناء "حديقة الباندا العملاقة الوطنية" في الصين.