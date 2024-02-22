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BBC

الصين والولايات المتحدة تتعاونان في مشروع للحفاظ على الباندا

11:42 ص الخميس 22 فبراير 2024

الصين و الولايات المتحدة

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بكين - (د ب أ)

اتفقت الصين والولايات المتحدة على التعاون في مشروع الحفاظ على الباندا، بحسب ما ورد في بيان نشرته السفارة الصينية في واشنطن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الخميس، بأن مشروع الحفاظ على الباندا يركز على الوقاية من الإصابة بالأمراض الرئيسية ومكافحتها.

وجاء في البيان الذي نقلته "بلومبرج"، أن "الجمعية الصينية للحفاظ على الحياة البرية" و"حديقة الحيوان الوطنية" الامريكية، ستعملان أيضا على حماية موائل الباندا والمجموعات البرية، والمساعدة في بناء "حديقة الباندا العملاقة الوطنية" في الصين.

الصين الولايات المتحدة الباندا بكين

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