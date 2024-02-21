ألمانيا تدعو مجموعة العشرين لاستخدام ثقلها في حل الأزمة بأوكرانيا وغزة

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في العالم، إلى استخدام ثقلها لحل الأزمة في كل من أوكرانيا وقطاع غزة الفلسطيني.

وعلى هامش مشاورات وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، قالت بيربوك في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن "تولي البرازيل رئاسة المجموعة الآن أمر أكثر من جيد نظرا لأن التركيز منصب على حماية المناخ والعدالة ولأن مؤتمر المناخ سينعقد هنا في البرازيل في العام المقبل".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: " في الوقت نفسه، فإنها حقيقة واقعة أننا لن نتمكن من جعل هذا العالم أكثر عدالة إذا لم نتمكن من السيطرة على الأزمات الحادة".

وأوضحت بيربوك أن هذا ينطبق على "الحرب العدوانية الروسية الوحشية" في أوكرانيا وكذلك على الموقف في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن "تأثيرات هاتين الحربين تؤثر بالدرجة الأولى مرة أخرى على الأشخاص الأشد فقرا على أقسى نحو".

ورأت بيربوك أنه لهذا السبب، فإن من المهم أن تبحث مجموعة العشرين عن سبل للسلام في أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب قضايا العدالة وحماية المناخ ومكافحة الفقر.

وانتقدت بيربوك مشاركة روسيا في مشاورات المجموعة بوصفها عضوا فيها، وقالت إن جلوس روسيا على طاولة المجموعة يعني مشاركة طرف "لا يرغب في إصلاح المؤسسات الدولية مثل كل الآخرين"، ولم تذكر بيربوك بالاسم نظيرها الروسي سيرجي لافروف الذي وصل إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في الاجتماع.

واتهمت بيربوك روسيا بالسعي إلى تدمير المؤسسات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وقالت إنه " لهذا السبب فإن من المهم للغاية الالتزام المشترك لمجموعة العشرين بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".