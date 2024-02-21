"عقيدة بومبيو".. إعلام عبري: واشنطن تدرس الاعتراف بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية

مصراوي

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن مسؤولين أمريكيين ، اليوم الأربعاء، قولهم إن إدارة الرئيس بايدن تدرس إلغاء ما يُعرف بـ "عقيدة بومبيو" التي لا ترى تعارضا بين المستوطنات الإسرائيلية والقانون الدولي.

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألغي في عام 2019 مذكرة للمستشار القانوني للخارجية الأمريكية تعود لعام 1978، والتي تصف المستوطنات الإسرائيلي بـ "غير القانونية".

كذلك أشار مسؤول أمريكي للصحيفة العبرية، إلى أن الإدارة الأمريكية تتجهز لفرض حزمة جديدة من العقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن العقوبات تستهدف عددا من المستوطنين المتطرفين، لينضموا إلى 4 مستوطنين طالتهم العقوبات الأمريكية في بداية فبراير الجاري؛ إذ يرى الرئيس جو بايدن أن عنف المستوطنين يهدد المصالح الأمريكية والأمن الإقليمي.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن درست في بداية الشهر الجاري، بجدية إدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على قائمة العقوبات؛ بسبب تصريحاته التي تحض على العنف ضد الفلسطينيين وتورطه في عدد كبير من تهم متعلقة بالإرهاب قبل التحاقه بالحكومة.

وفي الصدد نفسه، أكد المسؤول الأمريكي أنه لم تتم مناقشة ضم وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى قائمة العقوبات الامريكية، بالرغم من رفض واشنطن طلبه بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة العام الماضي.