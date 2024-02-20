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BBC

لابيد: موقف سموتريتش بشأن استعادة الأسرى "عار أخلاقي"

06:50 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد

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مصراوي
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن موقف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشأن استعادة الأسرى "عار أخلاقي".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله، إن إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية وأنهم بحاجة إلى تدمير حماس.
ولفت سموتريتش إلى أن من يدعو لصفقة تبادل بأي ثمن سيجلب الخسارة لإسرائيل ويقلل من احتمال استعادة الأسرى.
وكانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش، قوله لعائلات الأسرى لدى المقاومة، إنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادة الجميع أحياء.

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