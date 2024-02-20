تقييم استخباراتي بريطاني: روسيا سيطرت على مدينة أفدييفكا وعلى مصنع لفحم الكوك

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية سيطرت خلال الأسبوع الماضي على أفدييفكا، وأيضا على مصنع لفحم الكوك يقع شمال المدينة، وكلاهما متنازع عليه بشدة منذ أكتوبر 2023، كما كانا على خط المواجهة منذ عام 2014.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن القوات الأوكرانية انسحبت إلى مواقع دفاعية غرب أفدييفكا.

ومن المحتمل أن تكون القوات الروسية مفتقرة إلى الفعالية القتالية اللازمة لكي تقوم على الفور باستغلال سيطرتها على أفدييفكا، كما ستحتاج إلى فترة من الراحة وإعادة التجهيز، بحسب ما ورد في التقييم.

ومن المرجح أن تسعى روسيا خلال الأسابيع المقبلة إلى توسيع سيطرتها الإقليمية تدريجيا إلى ما هو أبعد من أفدييفكا.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.