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BBC

بوريل: أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

09:55 م الإثنين 19 فبراير 2024

جوزيب بوريل

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مصراوي

أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين أن 26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأضاف بوريل أن الدول الـ 26 اتفقت على المطالبة بوقف إنساني فوري من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، وتوفير المساعدة الإنسانية.

وامتنع بوريل عن تحديد الدولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي امتنعت عن الموافقة على البيان، على الرغم من أن الدبلوماسيين يشيرون إلى أن المجر منعت إصدار بيان مماثل قبل أيام قليلة.

الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقف اطلاق النار حرب غزة

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