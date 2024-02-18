الخارجية الفلسطينية: مخاوف من منع دخول المصلين للأقصى في رمضان

(مصراوي)

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، مما وصفتها بالحملات التحريضية التي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير في الضفة الغربية.

وجاءت مخاوف منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه على رأس تصريحات الخارجية الفلسطينية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، تصعيد جيش الاحتلال الأخير في اقتحاماته المتكررة لمدن الضفة الغربية والذي يخلف المزيد من الشهداء والجرحى.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، قد منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة منذ أكتوبر الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية التي قالت إن الأمر تم بموافقة مسؤولون مكتب بن جفير أيضًا.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي يدرس فتح تحقيق جنائي بشأن موافقة بن جفير ومعاونيه على منح 14 ألف رخصة سلاح دون رقابة.