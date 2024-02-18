نتنياهو يصر على شن إسرائيل لهجوم عسكري على رفح رغم التحذيرات الدولية

تل أبيب - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت أن إسرئيل ستشن هجوما عسكريا في رفح بجنوب قطاع غزة، وذلك رغم التحذيرات الدولية.

وقال نتنياهو للصحفيين في القدس "بالطبع، لكن بعد أن نتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال والانتقال إلى مناطق آمنة".

وأكد أنهم لن يذعنوا للضغوط الدولية في هذا الشأن. "كل من يريد أن يمنعنا من تنفيذ عمليات في رفح يقول لنا في النهاية: اخسروا الحرب". وأضاف أنه لن يسمح بحدوث هذا الأمر.

وقال إن الأطراف الدولية لن تملي شروط أي تسوية سلمية مستقبلية مع الفلسطينيين.

وأضاف أنه "لا يمكن التوصل إلى تسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة".

وردا على تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين قد يعترفون بالدولة الفلسطينية دون موافقة إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل تحت قيادته ستعارض بشدة مثل هذا "الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وحذر من منح الفلسطينيين دولة بعد ما وصفه بـ"هذا الإرهاب غير المسبوق".

وحذر وزراء خارجية مجموعة السبع من "احتمال حدوث عواقب مدمرة" على المدنيين إذا تم شن هجوم عسكري على رفح.

ودعت مجموعة الدول الصناعية في بيان لها إلى "تحرك عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة"، وخاصة المحنة التي يمر بها 5ر1 مليون مدني لجأوا إلى رفح.

وأضاف البيان أن ضمان "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها إلى قطاع غزة لا تزال تمثل أولوية مطلقة".

وبالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، تضم دول مجموعة السبع الديمقراطية القوية اقتصاديا أيضا فرنسا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.