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BBC

العدل الدولية تطالب إسرائيل باتخاذ تدابير إضافية بشأن اتهامها بالإبادة الجماعية

10:24 م الجمعة 16 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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مصراوي
أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في طلب جنوب إفريقيا، باتخاذ تدابير إضافية في قضية اتهام إسرائيل بانتهاك معاهدة منع الإبادة الجماعية.
وقالت محكمة العدل الدولية، إن التطورات الأخيرة في غزة خاصة برفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف، مشيرة إلى أنه على إسرائيل التقيد الكامل بالتزاماتها وفق معاهدة منع الإبادة الجماعية بما في ذلك ضمان سلامة المدنيين في غزة.
قال البيت الأبيض، إن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي شددت خلال لقائها الرئيس الإسرائيلي على أهمية حماية المدنيين وزيادة المساعدات إلى غزة.
وأضاف البيت الأبيض، أن هاريس أكدت أن أي عملية في رفح لا ينبغي أن تمضي دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من مليون شخص، مؤكدة على عدم التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه يجب التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لإطلاق سراح الأسرى.
وأضاف بايدن، نأمل ألا تشن إسرائيل غزوا بريا واسعا، موضحا أن العمل من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة متواصل وما زلنا نأمل في إنجازه.

محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة رفح

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