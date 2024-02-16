إسرائيل تؤكد استمرار الحرب على غزة في شهر رمضان والتهديد بدخول رفح



القاهرة- مصراوي

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إنه حتى في شهر رمضان المقبل، يمكن أن يستمر جيش الاحتلال في حربه على غزة، مهددًا بتوسيع القتال إلى رفح ما لم يعيدوا الأسرى.

وأوضح بيني جانتس الجمعة قائلا: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد حتى إعادة في كل الأحوال فإن القتال سيستمر حتى تحقيق أهدافنا واستعادة الأسرى".

وأردف جانتس: "وحتى في شهر رمضان المقبل، يمكن أن تستمر النيران، إما أن يعود أسرانا أو نوسع القتال إلى رفح".

وفي وقت سابق، أمس الخميس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حتى لو هُزمت حماس كنظام فإنها ستبقى كمنظمة، والقضاء عليها هدف غير واقعي.

هذا وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، يصر على مطالبه خلال مفاوضات القاهرة، وأنه لا توجد مؤشرات على التوصل إلى حل وسط.

وها قد دخلت الحرب في غزة يومها الـ133 فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح، التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع استمرار المفاوضات بشأن تنفيذ هدنة وإطلاق سراح الأسرى.