أمريكا تشن هجومًا على سفينة تجسس إيرانية في البحر الأحمر

القاهرة- مصراوي

قالت شبكة إن بي سي الأمريكية، إن الولايات المتحدة شنّت هجومًا سيبرانيًّا على سفينة تجسس إيرانية في البحر الأحمر مؤخرًا.

وتابعت شبكة إن بي سي الخميس: "سفينة التجسس الإيرانية كانت تجمع معلومات عن سفن الشحن في المنطقة".

وأضافت شبكة إن بي سي الإخبارية: "الهجوم السيبراني على السفينة الإيرانية وقع قبل أسبوع بإطار الرد على الهجوم بالأردن.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة قلصت قدرات الحوثيين للهجوم على السفن وتركز على ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية : "نشعر بالقلق إزاء ما يحدث على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونكثف جهودنا لمنع توسع النزاع خارج غزة، موضحا أن نقوم بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها للانتصار على حماس وإعادة الهدوء للمنطقة للمضي قدما في حل الدولتين".

وتابعت البنتاجون: " لا يمكننا أن نكون أكثر وضوحا مع إسرائيل بأننا لا نريد أن نرى خسائر بين المدنيين، مشيرة إلى مواصلة حث إسرائيل على الالتزام بقوانين النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي".