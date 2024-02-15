إعلان

BBC

تركيا تدعو إسرائيل للاستجابة للتحذيرات الدولية من عملية في رفح

04:51 م الخميس 15 فبراير 2024

تركيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجتمع الدولي أجمع يحذر إسرائيل من عملية برية في مدينة رفح، داعيا تل أبيب للاستجابة لتلك التحذيرات.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن فيدان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، بالعاصمة أنقرة، إن منطقة رفح تشهد مأساة لا مثيل لها مؤخرا مع وجود ما يقرب من مليوني فلسطيني محاصر فيها، مشيرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول الوضع هناك خلال زيارتيه لمصر والإمارات.

وأوضح أن رفح تتعرض الآن لقصف جوي بشكل كبير، وأن المجتمع الدولي أصبح يحذر إسرائيل بصوت واحد من أن شن عملية برية في المدينة سيؤدي إلى المزيد من المجازر ضد المدنيين.

وأوضح أن"كل الدول والقادة بدأوا يحذرون إسرائيل واحدا تلو الآخر من شن هجوم على منطقة رفح، وإخضاع السكان المدنيين البائسين والجائعين الذين لم تعد لديهم القوة على التحمل، لمزيد من الضغوط والمجازر"، مضيفا: "ننتظر أن تستجيب إسرائيل لهذه التحذيرات في أقرب وقت".

تركيا رفح أنقرة إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
روسيا: قصف بيلجورود عمل إرهابي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

"هيسلم نفسه".. ماذا ينتظر مرتضى منصور أمام النقض السبت؟
رسمياً.. اللجنة العلمية لمراجعة ترميم هرم منكاورع ترفض "مشروع القرن"
بعد تعطيل الدراسة بـ 3 محافظات.. توجيهات عاجلة من "التعليم" للمدارس بشأن الطقس
الأرصاد: أمطار تصل لرعدية وحبات برَد على هذه المناطق الساعات المقبلة
سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط في بداية التعاملات
ننشر تفاصيل إطلاق صندوق Big Time الاستثماري لدعم المحتوى العربي