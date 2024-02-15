تركيا تدعو إسرائيل للاستجابة للتحذيرات الدولية من عملية في رفح

أنقرة - (د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجتمع الدولي أجمع يحذر إسرائيل من عملية برية في مدينة رفح، داعيا تل أبيب للاستجابة لتلك التحذيرات.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن فيدان قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس مع نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، بالعاصمة أنقرة، إن منطقة رفح تشهد مأساة لا مثيل لها مؤخرا مع وجود ما يقرب من مليوني فلسطيني محاصر فيها، مشيرا أن الرئيس رجب طيب أردوغان تناول الوضع هناك خلال زيارتيه لمصر والإمارات.

وأوضح أن رفح تتعرض الآن لقصف جوي بشكل كبير، وأن المجتمع الدولي أصبح يحذر إسرائيل بصوت واحد من أن شن عملية برية في المدينة سيؤدي إلى المزيد من المجازر ضد المدنيين.

وأوضح أن"كل الدول والقادة بدأوا يحذرون إسرائيل واحدا تلو الآخر من شن هجوم على منطقة رفح، وإخضاع السكان المدنيين البائسين والجائعين الذين لم تعد لديهم القوة على التحمل، لمزيد من الضغوط والمجازر"، مضيفا: "ننتظر أن تستجيب إسرائيل لهذه التحذيرات في أقرب وقت".