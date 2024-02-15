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BBC

الرئيس التركي: سنتعاون مع مصر من أجل وقف المجازر الإسرائيلية في غزة

03:41 م الخميس 15 فبراير 2024

رجب طيب أردوغان

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(مصراوي)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم زيادة تعاونها مع مصر في سبيل وقف مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن.

وأفاد أردوغان، أن المنطقة لا يمكن أن تشهد سلام ما لم تقبل إسرائيل بالتعاون من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 تعطي الشعب الفلسطيني حقه.

واتهم الرئيس التركي، إسرائيل بممارسة سياسات غير قانونية وغير إنسانية، قائلًا إن السياسات الإسرائيلية هي التي أشعلت المنطقة.

ووصل الرئيس التركي، مصر أمس الأربعاء والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة هي الأولى منذ 11 عامًا حيث وقع النظيران اتفاقيات عدة.

رجب طيب أردوغان وقف المجازر الإسرائيلية غزة الرئيس التركي

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