خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر بحق المدنيين في غزة

مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 28 ألفا و663 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضافت وزارة الصحة، أن أعداد المصابين ارتفعت كذلك إلى 68 ألفا و395 فلسطينيًا.



وأفادت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر بحق العائلات الفلسطينية بقطاع غزة أسفرت عن استشهاد 87 شخصًا وإصابة 104 آخرين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه لمجمع ناصر الطبي الذي هدم سوره الجنوبي.