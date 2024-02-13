"كتائب القسام" تعلن قتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جنوب غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، قتل وإصابة سبعة جنود إسرائيليين من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة .

وقالت "القسام"، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية ( صفا ) عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم: "اشتبك مجاهدونا مع قوة صهيونية راجلة مكونة من سبة جنود من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس ويوقعونها بين قتيل وجريح".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة جنود، بينهم ضابطان، خلال معارك في جنوب قطاع غزة، منوها في بيان له إلى أن القتلى هم قائد الكتيبة 630، المقدم النائب يسرائيل نتنئل (ناتي) والنقيب من الاحتياط يئير كوهين والرائد من الاحتياط زيف تشين من كفار سابا.

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 569 قتيلا منذ اندلاع الحرب ضد حماس في قطاع غزة، وفق ما أعلنت عنه تقارير إسرائيلية.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن 15 جنديا إسرائيليا أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ جنوب قطاع غزة، من بينهم اثنان بحالة خطيرة والبقية في حالة متوسطة وطفيفة.

وأعلنت "كتائب القسام"، في بيان أمس الإثنين، تمكن عناصرها من الاشتباك مع مجموعة من الجنود الإسرائيليين من نقطة صفر في منطقة عبسان شرق خانيونس وتفجيرهم عبوة مضادة للأفراد في قوة أخرى في ذات المنطقة.