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BBC

نتنياهو: إسرائيل ستستغل كل فرصة ممكنة لتحرير المزيد من الأسرى لدى حماس

02:54 م الإثنين 12 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (بي بي سي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن بلاده ستسغل كل فرصة ممكنة لتحرير مزيد من الأسرى لدى حماس في قطاع غزة.

ووصف الضغط العسكري المستمر حتى تحقيق ما سمّاه بـ "النصر الكامل" على حماس بأنه ضرورة لاستعادة العافية بالكامل.

وصدر بيان نتنياهو في أعقاب تحرير القوات الخاصة الإسرائيلية أسيرى في عملية إنقاذ نُفذت في مدينة رفح الواقعة على حدود غزة مع مصر، والتي تكتظ بالنازحين من جراء الحرب في القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه نفذ الليلة الماضية "عملية إنقاذ ناجحة أسيرتين إسرائيليتين".

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BBC
بنيامين نتنياهو حماس إسرائيل غزة الاحتلال الإسرائيلي

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