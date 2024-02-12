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"سرايا القدس" تعلن قتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية جنوب غزة

02:15 م الإثنين 12 فبراير 2024

سرايا القدس أرشيفية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، قتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية بعد نصب كمين محكم لهم جنوب شرق خانيونس في جنوب قطاع غزة .

وقالت "سرايا القدس" ، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" على منصة "إكس" ، إنه "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في منطقة معن جنوب شرق خانيونس، يؤكدون نصب كمين محكم لقوة صهيونية مع ساعات فجر اليوم".

وأضافت أنه "فور وصول القوة لموضع الكمين باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للأفراد والتحصينات والعبوات، موقعين أفراد القوة بين قتيل وجريح".

سرايا القدس غزة حركة الجهاد الإسلامي قتل أفراد قوة إسرائيلية

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