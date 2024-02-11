فيديو| العاهل الأردني يشارك في عملية الإنزال الجوي للمساعدات في غزة
مصراوي
شارك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، في عملية الإنزال الجوي للمساعدات على المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، والتي نفذتها إحدى الطائرات العسكرية للجيش الأردني.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "المملكة" الرسمية، الملك عبد الله وهو داخل الطائرة العسكرية خلال إنزال المساعدات الأخيرة بالتعاون مع سلاح الجو الهولندي على المستشفى الواقع شمالي القطاع.
ووفق تصريحات رسمية، فإن المملكة الأردنية أرسلت نحو 5100 طن من المساعدات إلى غزة منذ أكتوبر الماضي، موضحة أن المساعدات جرى نقلها عبر جسر جوي على متن 49 طائرة من بينها 11 إنزالا جويا مباشرا، وآخربري بـ 325 شاحنة برية.
ملك #الأردن يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لـ #غزة ، أكدت قناة «المملكة» المملوكة للدولة في الأردن، الأحد، أن العاهل الأردني الملك عبد الله شارك في عملية إنزال جوي لتقديم المساعدات لقطاع غزة. وأظهر مقطع مصور العاهل الأردني بزي عسكري على متن طائرة عسكرية في أحدث… pic.twitter.com/KtS5M3XDPF— أبوسعد اليوغوسلافي (@FahadAlMuteryQ8) February 11, 2024
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