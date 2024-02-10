إعلام حوثي: 3 غارات أمريكية بريطانية تستهدف محافظة الحديدة

مصراوي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف ب 3 غارات مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وكان الحوثيون أكدوا مقتل 17 من عناصرهم في غارات أميركية بريطانية.

وأشارت القيادة المركزية "السنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إلى أنها هاجمت أمس زورقين و5 صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق بالبحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أن هذه الزوارق والصواريخ رُصِدت "في مناطق باليمن يُسيطر عليها الحوثيّون" وكانت تمثّل "تهديدا وشيكا".