صورة لبايدن بالزي العسكري تثير تساؤل.. هل تدخل الولايات المتحدة حربًا؟

(مصراوي)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالزي العسكري، ما أثار تساؤلات واحتمالات عن احتمالية استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب جديدة في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا.

انتشرت الصورة الجديدة للرئيس الأمريكي بالزي العسكري، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول حقيقة الصورة وهل تستعد واشنطن لشن حربًا؟.