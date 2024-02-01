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BBC

صورة لبايدن بالزي العسكري تثير تساؤل.. هل تدخل الولايات المتحدة حربًا؟

12:08 م الخميس 01 فبراير 2024

بايدن بالزي العسكري

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(مصراوي)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالزي العسكري، ما أثار تساؤلات واحتمالات عن احتمالية استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب جديدة في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا.

انتشرت الصورة الجديدة للرئيس الأمريكي بالزي العسكري، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول حقيقة الصورة وهل تستعد واشنطن لشن حربًا؟.

والصورة المتداولة تظهر بايدن مرتديًا الزي العسكري المموه، وجالسًا على طاولة اجتماعات تضم شخصيات عسكرية.

ونوه موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الصورة المتدالةتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعلق في ملحوظة أسفل الصورة المتداولة: لقد جاءت من نفس مجموعة الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للرئيس بايدن".

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بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات (ديب فيك) "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي.

البيت الأبيض لم يعلق على الصورة بعد، والمتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي الأمريكي بعد الانتهاء من العمليات.

وتدرس واشنطن عددًا من المقترحات للرد على الهجمات التي استهدفت قواتها في قاعدة على الحدود الأردنية، وأدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 25 آخرين، فيما تواجه الولايات المتحدة الحوثيين في البحر الأحمر بعد هجمات الأخيرة على سفن الشحن وتهديد الممر الملاحي.

بايدن بالزي العسكري الولايات المتحدة مواقع التواصل الاجتماعي جو بايدن

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