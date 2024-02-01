صورة لبايدن بالزي العسكري تثير تساؤل.. هل تدخل الولايات المتحدة حربًا؟

(مصراوي)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن بالزي العسكري، ما أثار تساؤلات واحتمالات عن احتمالية استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب جديدة في ظل التحديات التي يواجهها العالم حاليًا.

انتشرت الصورة الجديدة للرئيس الأمريكي بالزي العسكري، في وقت تترقب فيه الأوساط العالمية ضربة انتقامية وشيكة بعد هجوم "البرج 22" في الأردن، ما دفع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتساؤل حول حقيقة الصورة وهل تستعد واشنطن لشن حربًا؟.

Midjourney: "Dress President Biden in military fatigues, and put him in the briefing center, make him look like a strong man as he plans to start yet another war."



To be clear, this image WAS generated by AI. pic.twitter.com/JwPDMpDkXm — Rahul Sood 🏴‍☠️ (@rahulsood) January 30, 2024

والصورة المتداولة تظهر بايدن مرتديًا الزي العسكري المموه، وجالسًا على طاولة اجتماعات تضم شخصيات عسكرية.

ونوه موقع "إكس" (تويتر سابقًا) أن الصورة المتدالةتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعلق في ملحوظة أسفل الصورة المتداولة: لقد جاءت من نفس مجموعة الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للرئيس بايدن".

بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات (ديب فيك) "التزييف العميق" عبر الذكاء الاصطناعي.

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AI gives Joe black eyeballs. Bad vibes.

We used to be able to tell if its AI because of the hands.

Not anymore. pic.twitter.com/e7OtnL1fHs — Luke (@luke_brocks) January 30, 2024

البيت الأبيض لم يعلق على الصورة بعد، والمتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي الأمريكي بعد الانتهاء من العمليات.

وتدرس واشنطن عددًا من المقترحات للرد على الهجمات التي استهدفت قواتها في قاعدة على الحدود الأردنية، وأدت إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 25 آخرين، فيما تواجه الولايات المتحدة الحوثيين في البحر الأحمر بعد هجمات الأخيرة على سفن الشحن وتهديد الممر الملاحي.