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الكرملين: نخطط لبحث مستقبل القواعد الروسية مع السلطات الجديدة في سوريا

12:37 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الكرملين

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وكالات
أفاد الكرملين اليوم الاثنين، بأنه يخطط للبحث في مستقبل وجود القواعد الروسية في سوريا مع السلطات الجديدة، بعد استقرار الأوضاع.

وأضاف أنه لا توجد خطط لعقد لقاء مع الرئيس المخلوع بشار الأسد في الجدول الرسمي للقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أوضح الكرملين أن بوتين اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء في روسيا.

وأكد الكرملين أيضا أنه على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا.

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