نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته بتهم الفساد بإسرائيل

القدس- (أ ب )

من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته غدا الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المتعلقة بتهم فساد، في خطوة محورية بالإجراءات القضائية المطولة التي تأتي في الوقت الذي يشن فيه حربا في غزة، ويواجه مذاكرات اعتقال لاتهامه بارتكاب جرائم حرب.

ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في ثلاث قضايا منفصلة.

ونفى نتنياهو ارتكابه أي خطأ، ولكن ظهوره كشاهد سوف يمثل أمرا سلبيا لمسيرته السياسية المستمرة منذ عقود، وتأتي على النقيض من صورة القائد المحترم المنمق التي يحاول إظهارها.

وهذه تعد أول مرة يمثل فيها رئيس وزراء إسرائيلي كمتهم جنائي في المحكمة، وسعى نتنياهو أكثر من مرة لإرجاء هذه الإجراءات، مرجعا طلبه للحرب الدائرة في غزة ومخاوف أمنية. وأمر القضاة باستئناف المحاكمة غدا الثلاثاء، ونقلوا الجلسة إلى غرفة تحت الأرض بمحكمة تل أبيب كإجراء أمني احترازي.