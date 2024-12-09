لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الدفاع المدني السوري: لم نعثر على أقبية سرية في سجن صيدنايا حتى الآن

10:30 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

الدفاع المدني السوري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق- (د ب أ)

أعلن الدفاع المدني السوري اليوم الاثنين، عدم العثور على أقبية سرية في سجن صيدنايا قرب العاصمة دمشق حتى الآن .

وقال الدفاع المدني السوري ، في منشور على حسابه بموقع فيس بوك اليوم، إن "5 من فرقه المختصة تعمل منذ ساعات في البحث عن احتمال وجود أبواب أو أقبية سرية في سجن صيدنايا".

وأضاف أنه "رغم تضارب المعلومات، فتحنا عدة مناطق داخل السجن منها المطبخ، والفرن، لكن لم نعثر على شيء حتى اللحظة".

وتابع قائلا: "نعمل بكل طاقتنا للوصول لأمل جديد، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ، ومع ذلك نحن مستمرون بالعمل والبحث في كل مكان داخل السجن ويرافقنا دليلان يعرفان كل تفاصيل السجن".

وشهد صيدنايا أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين على يد النظام السوري بشار الأسد الذي سقط فجر أمس الأحد، وفق نشطاء سوريين.

وأفرجت الفصائل السورية عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجن، لكن يُعتقد أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.

الدفاع المدني السوري دمشق سجن صيدنايا بشار الأسد هروب بشار الأسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
زلزال يتسبب في اندلاع حريق في منجم فحم روسي

إعلان

إعلان

قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات