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مسؤول إسرائيلي: أبلغنا واشنطن مسبقا عن عمليتنا بسوريا

08:00 م الأحد 08 ديسمبر 2024

أرشيفية

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وكالات
نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بعمليتها للسيطرة على مواقع أخرى على الجانب السوري، وذلك بعد إعلان إسرائيل احتلال منطقة جبل الشيخ.
كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى وجهة غير معلومة.
وأصدرت المعارضة بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

هضبة الجولان سوريا الاحتلال الإسرائيلي
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