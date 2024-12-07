صحيفة ألمانية: عائلة الرئيس بشّار الأسد لجأت إلى روسيا

وكالات

نفى عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني يعقوب رضازاده، اليوم السبت، خبر خروج عائلة الرئيس السوري بشار الأسد من سوريا

في المقابل أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن عائلة الرئيس الأسد لجأت إلى روسيا.

وأكد مكتب الرئاسة السورية اليوم السبت، أن الرئيس السوري بشار الأسد يواصل عمله من العاصمة دمشق.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية: "نؤكد أن الرئيس السوري يواصل عمله وأداء مهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق".

ونفى البيان الشائعات التي تم تداولها حول مغادرة الأسد لدمشق أو قيامه بزيارات قصيرة إلى دول أخرى.