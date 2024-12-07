مصر تنفي ادعاءات حث مسؤولين مصريين بشار الأسد على مغادرة سوريا

وكالات

نفت جمهورية مصر العربية بشكل قاطع ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، بأن مسؤولين مصريين، حثوا الرئيس السوري بشار الأسد على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.

وأكدت مصر أن تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلًا، داعية كافة وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة فيما يتم نشره من معلومات.

وفيما سبق نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر ادعائهم أن مسؤولون مصريون وأردنيون حثوا الأسد على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة في المنفى.