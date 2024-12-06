تدفق النفط من روسيا إلى جمهورية التشيك مجددا بعد توقف مؤقت

براغ- (د ب أ)

بدأ النفط الروسي، اليوم الجمعة، يتدفق مجددا إلى جمهورية التشيك عبر خط أنابيب "دروجبا" بعد انقطاع مؤقت.

وجرى استئناف عمليات نقل النفط عبر الخط صباح اليوم، بحسب ما ذكره مدير شركة "أورلين يونيبترول" ماريوس ونوك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وتقوم الشركة التابعة لمجموعة أورلين البولندية بتشغيل مصفتي النفط بالتشيك، في ليتفينوف بشمال بوهيميا، وفي كرالوبي على نهر فلتافا.

كان وزير الصناعة التشيكي لوكاش فلتشيك أفاد أمس الأول الأربعاء بتوقف إمدادات النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروجبا، دون التطرق للأسباب المحتملة وراء ذلك.

وفي رد فعل على ذلك، أعطت الحكومة في براغ الضوء الأخضر لإطلاق كميات من النفط من احتياطيات البلاد.

يشار إلى أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر تتمتع بإعفاء مؤقت من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط من روسيا، والتي جرى فرضها إثر بدء هجوم موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأثار توقف إمدادات النفط عبر خط دروجبا تكهنات على نطاق واسع.

ولفتت سلوفاكيا قبل عدة أيام إلى مؤشرات ملموسة على أن هناك مجموعة دولية خططت لشن هجمات على البنية التحتية الحيوية.

وليس هناك دلائل حتى الآن على وجود صلة بهذا الأمر، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال وجود "مشكلات إدارية" وراء التوقف المؤقت.

وينقسم خط دروجبا إلى قسمين في بيلاروس، قسم جنوبي يستمر عبر أوكرانيا وسلوفاكيا إلى جمهورية التشيك، وآخر شمالي.

وأوضحت شركة ترانسنفت الروسية المشغلة لخطوط الأنابيب، أن العمليات تسير بشكل طبيعي على الأراضي الروسية.





