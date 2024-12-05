لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سوريا.. الفصائل المسلحة تتعهد بالسيطرة على سجن صيدنايا قرب دمشق

07:16 م الخميس 05 ديسمبر 2024

الفصائل المسلحة في سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الخميس، إنها تبشر أهالي المعتقلين بأنها وكما دخلت سجني حلب وحماة ستحرر المعتقلين في سجن صيدنايا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفصائل السورية المسلحة، أنها سيطرت على عدد من الأحياء في مدينة حماة السورية.

وصرحت الفصائل السورية المسلحة، أنها سيطرت على سجن حماة المركزي وأطلقنا سراح عدد من السجناء منه.

وتابعت الفصائل المسلحة، أن قوات الجيش السوري، تراجعت باتجاه الأحياء الغربية لمدينة حماة.

وأفادت الفصائل المسلحة، أن قواتها تدخل أحياء الأربعين والمزارب والصواعق في مدينة حماة.

وأضافت، الفصائل السورية المسلحة، أن عدد من القادة العسكريين والأمنيين في الجيش السوري، هربوا من مدينة حماة مع التوغل العسكري فيها، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت أيضا من إصابة مروحية في سماء مدينة حماة بعد استهدافها.

السيطرة على سجن صيدنايا الفصائل السورية المسلحة سجني حلب وحماة المعتقلين في سجن صيدنايا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر
ألبان الأطفال المدعمة.. كل ما تريد معرفته بعد تغيير قواعد الصرف (شروط وأوراق)