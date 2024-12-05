جوتيريش: إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن عشرات الآلاف من المدنيين معرضون للخطر في سوريا.

وأشار جوتيريش إلى أنه أكد في اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الحاجة الملحة للعودة إلى محادثات السلام بشأن سوريا، مؤكدا أن إراقة الدماء في سوريا نتيجة فشل جماعي مزمن.

وطالب جوتيريش الأطراف الفاعلة بالقيام بدورها تجاه الشعب السوري الذي عانى طويلا، مشددا على أنه آن الأوان لبدء حوار جدي من أجل تحقيق سيادة سوريا وحماية أراضيها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وصول المساعدات الإنسانية فورا لجميع المدنيين في سوريا والعودة إلى عملية سياسية بتسهيل من الأمم المتحدة، مؤكدا أن جميع الأطراف ملزمة بحماية المدنيين السوريين.