بعد تسليمه لحماس.. ماذا يتضمن مقترح وقف إطلاق النار بغزة؟

(مصراوي)

في خطوة جديدة نحو التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس"، كشف مسؤولان إسرائيليان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، عن تقديم تل أبيب اقتراحًا محدثًا يهدف إلى إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين المتبقين، الذين يبلغ عددهم نحو مئة، فضلاً عن بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المسؤولان الإسرائيليان أن استشهاد قائد حركة حماس، يحيى السنوار، فضلاً عن وقف إطلاق النار في لبنان والضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك، دونالد ترامب، قد يخلق فرصة لاستئناف المفاوضات التي توقفت منذ ثلاثة أشهر.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات التي طرأت على هذا الاقتراح ليست كبيرة مقارنة بالخطة التي تم التفاوض عليها في أغسطس الماضي لكنها لم تتحقق. في المقابل، قال المسؤولون الإسرائيليون إن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على تنفيذ الجزء الأول من الاتفاق مع إدخال بعض التعديلات.

وفيما يتعلق بحركة حماس، أفاد المسؤولون الإسرائيليون بأنها أبدت مرونة أكبر تجاه الاتفاق، مشيرين إلى أنه تم التوصل إلى الإطار المحدث للصفقة في اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وفي سياق هذه المفاوضات، أكدت المصادر الإسرائيلية أن مصر باتت القناة الرئيسية للتفاوض مع حماس، رغم استمرار الدور القطري، الذي تراجع عن الوساطة بشكل تدريجي.

وأضاف المسؤولون أن المبادئ التي طرحتها إسرائيل في هذا الإطار المحدث تشبه إلى حد كبير ما تم التباحث بشأنه في السابق، مع بعض التعديلات التي توفر مساحة للتفاوض.

وأوضحوا أن تل أبيب مستعدة للتفاوض على وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا، مقارنة بالاقتراح السابق الذي كان يتضمن فترة 42 يوما.

وتضمن الاقتراح المحدث أيضًا إطلاق سراح جميع النساء الإسرائيليات لدى حماس، إضافة إلى الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا والذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة.

كما أكد المسؤولون أن إسرائيل كانت قد طلبت في وقت سابق إطلاق سراح 33 أسيرًا من هذه الفئات، لكن الاستعدادات الحالية تشير إلى تقليص هذا العدد، وذلك بعد التقييمات التي أظهرت أن بعض هؤلاء الرهائن قد يكونوا قد فارقوا الحياة.

وأخيرًا، استعرض المسؤولون الإسرائيليون التزام بلادهم بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الأسرى، مع العلم أن بعض هؤلاء الأسرى يقضون عقوبات بالسجن المؤبد بسبب تورطهم في قتل إسرائيليين.

ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، في وقت لاحق مساء اليوم لبحث مقترح صفقة التبادل.