الجيش السوري ينسحب من مدينة حماة

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الخميس، إعادة الانتشار والتموضع خارج مدينة حماة.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان نشرته وزارة الدفاع على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "خاضت قواتنا المسلحة، على مدى الأيام الماضية، معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وأشارت إلى أنه "خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والفصائل المسلحة وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".





