استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

وكالات

استشهد فلسطيني فجر اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته الغد.

كانت شرطة الاحتلال قد داهمت منزل الشاب "عمر الشويكي"، البالغ من العمر خمسة عشر عاما، مساء أمس الثلاثاء.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان رسمي، إن قوة من المستعربين قامت بإطلاق النار نحو الفتى في بلدة سلوان زاعمة أنه رشق المركبات المارة بالحجارة.

واقتحم جيش الاحتلال منتصف الليلة، المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واستخدم الاحتلال ناقلة جند مجنزرة خلال عملية الاقتحام، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الدفع بمجنزرات إلى الخليل منذ نحو 20 عاما أي في أواخر انتفاضة الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إنه تم إصابة شخص مساء الثلاثاء، جراء دعسه من مركبة عسكرية إسرائيلية في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن شاب 17 عاما، أصيب بجروح جراء دعسه من قبل مركبة للاحتلال في البلدة، وقد جرى نقله إلى المستشفى.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أوصرين، جنوب نابلس، وداهمت المنطقة الجنوبية منها، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات، كما استولت على مركبة قبل انسحابها.

وفي قرية أودلا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها القرية، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استشهد شابان وأصيب آخر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، مركبة قرب مدخل عقابا في طوباس بالضفة الغربية.