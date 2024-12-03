الأمين العام للناتو يريد التركيز على إرسال مزيد من الأسلحة لأوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الثلاثاء إنه يريد أن تركز الدول الأعضاء في الحلف على إرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا بصورة أكبر من مناقشة السيناريوهات المحتملة لإنهاء الهجوم الروسي المستمر.

وأضاف" أوكرانيا لا تحتاج إلى المزيد من الأفكار بشأن ما سيكون عليه شكل عملية السلام" مؤكدا على الحاجة الملحة لأوكرانيا للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية وأنظمة الدفاع الصاروخي.

وأضاف أنه بدلا من ذلك يتعين أن تجري أوكرانيا مباحثات سلام مع روسيا عندما تقرر هي توقيت القيام بذلك، مشيرا إلى أنهم يجب أن يكونوا قادريم على التفاوض من أقوى موقف ممكن.

وقال " ومن أجل تحقيق ذلك، من المهم أن يتم ضخ المزيد من المساعدات العسكرية في أوكرانيا".