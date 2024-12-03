الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة لروسيا

موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لن يكون أمرا مقبولا لروسيا.

وقالت صحيفة "يفروبيسكايا برافدا" الأوكرانية إن وزارة الخارجية الأوكرانية، أعلنت أن الضمانة الأمنية الحقيقية الوحيدة لأوكرانيا، والرادع لمزيد من العدوان الروسي ضدها، وضد دول أخرى، هي العضوية الكاملة لأوكرانيا في الناتو، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول كيف يمكن للكرملين التعليق على هذه التصريحات: "يتناقض هذا تماما مع أطروحتنا حول عدم قابلية الأمن للتجزئة، ولا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن دولة أخرى. هذه قاعدة ثابتة في العلاقات الدولية نسترشد بها".

وأضاف بيسكوف: "القرار ببساطة غير مقبول بالنسبة لنا، لأنه تهديد بالنسبة لنا. وهذا لا يلغي الأسباب الجذرية لما يحدث الآن، والتي دفعتنا إلى شن عملية عسكرية خاصة".

وأشار بيسكوف إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، تواصل صب الزيت على النار وتحاول منع تباطؤ الحرب في أوكرانيا.

وعلّق بيسكوف على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا قائلا: "الإدارة الحالية (في واشنطن) تسعى إلى تحقيق أهدافها، وخطها الثابت المتمثل في عدم السماح لهذه الحرب بالتباطؤ. وتبذل ما بوسعها لمواصلة صب الوقود على النار".