إسرائيل تعلن اعتراض طائرة مسيرة من جهة الشرق

( د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، إنه أسقط طائرة مسيرة كانت تقترب من جهة الشرق قبل أن تتمكن من دخول المجال الجوي الإسرائيلي.

وأضاف الجيش، أن سفينة حربية إسرائيلية في البحر الأحمر دمرت الطائرة المسيرة بصاروخ.

ولم تصدر أية معلومات بشأن منشأ الطائرة المسيرة.

يشار إلى أنه في الماضي، كانت الأجسام الطائرة القادمة من الشرق في كثير من الأحيان عبارة عن طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات تطلقها الميليشيات الموالية لإيران في العراق.

وأفادت وسائل الإعلام في إسرائيل، بأنه قد ينجم عن هذه الهجمات توجيه ضربة إسرائيلية مضادة في العراق.