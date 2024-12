كواليس سقوط الطائرات.. 6 حوادث تحطم في أسبوع (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

شهد العالم أسبوعًا حافلًا مليئًا بالأحداث، بعدما تصدرت أخبار حوادث الطائرات عناوين وسائل الإعلام، في سيناريو تكرر في كوريا الجنوبية وهولندا وكندا، فضلًا عن لوس أنجلوس، والإمارات وأولهم أذربيجان، ما أثار حالة من الذعر.

وقبل قليل، أعلنت السلطات الإماراتية تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها ومرافقه، إذ قالت هيئة الطيران المدني: إن الطائرة تتبع نادي الجزيرة للرياضات الجوية، وسقطت في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، في حادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث، مشيرة إلى أن فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه.

طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

وكان الحادث الأكثر مأساوية، تحطم طائرة ركاب في مطار بجنوب غرب كوريا الجنوبية، إذ هبطت الطائرة على المدرج قبل أن تشتعل فيها النيران، ما أسفر عن مصرع جميع ركابها باستثناء اثنين.

وحسب إدارة الإطفاء المحلية، تم انتشال شخصين، وكلاهما من أفراد الطاقم، أحياء من موقع التحطم، لكن رجال الإنقاذ حذروا من قلة الأمل في العثور على ناجين آخرين.

وكانت رحلة جيجو إير 7C 2216 من بانكوك تقل 181 شخصًا بينها 6 من أفراد الطاقم، وتحطمت الطائرة في مطار موان على الطرف الجنوبي الغربي للبلاد، بعد الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، اليوم الأحد.

وفق لقطات الفيديو التي نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية، أظهرت لحظة تحطم الطائرة، وهي تنزلق على بطنها بسرعة عالية وتصطدم بجسر ترابي وتندلع فيها النيران.

BREAKING: New video shows the moment Azerbaijan Airlines Flight 8243 plane carrying 72 people onboard crashes near Aktau Airport in Kazakhstan. pic.twitter.com/K3hJquZfjB — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 25, 2024

وكان برج المراقبة قد أصدر تعليمات للطيار بتغيير مساره للهبوط في الاتجاه المعاكس، لتجنب ضربة الطيور المحتملة، واتبع الطيار التعليمات، لكن بعد دقيقة واحدة تقريبًا، أجرى الطيار مكالمة استغاثة إلى البرج.

وقالت وزارة النقل الكورية الجنوبية إن محاولة الهبوط حدثت بعد دقيقتين تقريبًا من مكالمة الاستغاثة.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت تشوي سانج موك، أعلن الحداد لمدة أسبوع من الأحد إلى الرابع من يناير، في أعقاب تحطم طائرة ركاب في مطار موان الدولي، موضحًا أنه سيتم إنشاء 17 مذبحًا تذكاريًا في جميع أنحاء البلاد.

طائرة هولندية تخرج عن مسارها

وانحرفت طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينج 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.

🚨 “STOP STOP STOP!” LAX ATC urgently called out to a Key Lime Air jet as a Delta jet took off from runway 24L. Was this a runway incursion? All of it captured live during Friday’s Airline Videos Live broadcast. pic.twitter.com/5vwQfVzggQ — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) December 28, 2024

وتم تحويل الرحلة التي كانت في طريقها إلى أمستردام، إلى المطار بسبب "مشكلة هيدروليكية" بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار أوسلو، بينما لم تتلق خدمات الطوارئ أي تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصًا على متن الطائرة.

هبوط اضطراري مرعب في كندا

وشهد مطار هاليفاكس الدولي في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا" مساء السبت، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط.

وهبطت الطائرة اضطراريًا في مطار "هاليفاكس الدولي"، بعد تعطل عجلات الهبوط، وهو ما تسبب في انزلاق الطائرة على طول المدرج واشتعال النيران فيها، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وتمكن طاقم الطائرة من إجلاء الركاب جميعا الذين أصيبوا بالصدمة بأمان دون وقوع إصابات خطيرة.

Air Canada Express, operated by PAL Airlines, Bombardier DHC-8-402Q substantially damaged in a landing accident at Halifax Stanfield International Airport.



Air Canada spokesperson Peter Fitzpatrick says the plane experienced a “suspected landing gear issue” after arrival… pic.twitter.com/EvC5FAHZIi — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 29, 2024

وعقب الحادث تم إغلاق مطار هاليفاكس بشكل مؤقت لاتخاذ التدابير اللازمة وضمان السلامة العامة.

وحسب بيان المطار، فإن الحادث يتعلق برحلة طيران كندا رقم (2259) التي تديرها شركة "طيران بال" ووقع الحادث نحو الساعة 9:30 مساء.

ولم يذكر البيان عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وكانت الطائرة قادمة من المدينة الكندية، سانت جونز.

اصطدام طائرتين بمطار لوس أنجلوس

أطلقت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقًا في أعقاب حادث خطير على مدرج بمطار لوس أنجلوس الدولي.

ووقعت الحادثة مساء الجمعة، عندما هبطت طائرة من طراز إمبراير E135 تحمل فريق كرة السلة للرجال بجامعة جونزاجا من سبوكان بولاية واشنطن للتو وكانت في طريقها إلى بوابتها.

كانت التعليمات قد صدرت للطائرة، التي تديرها شركة رحلات الطيران Key Lime Air ومقرها دنفر، بالتوقف عند نقطة معينة حتى لا تعبر المدرج إلى مسار رحلة تجارية تابعة لشركة دلتا إيرلاينز كانت متجهة إلى أتلانتا قبل الإقلاع.

KLM 737-800 veers off the runway after landing at Oslo Torp Sandefjord Airport.



KL1204 reportedly diverted to the airport due to a hydraulics issue.



Emergency services have not received any reports of injuries among the 182 people on board.



📷 @mackjacklar pic.twitter.com/p6XweXyfQ1 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 28, 2024

وتجاوزت طائرة فريق غونزاغا نقطة التوقف المقصودة، مما دفع مراقب الحركة الجوية في برج مطار لوس أنجلوس الدولي إلى إخبارها "توقفي، توقفي، توقفي".

وأكد متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية أن "مراقبي الحركة الجوية وجهوا طائرة الرحلة 563 التابعة لشركة كي لايم للطيران بعدم عبور المدرج في مطار لوس أنجلوس الدولي لأن طائرة ثانية كانت تقلع من المدرج في ذلك الوقت".

وأضاف المتحدث باسم الشركة "عندما شرعت طائرة إمبراير إي 135 في عبور قضبان الإمساك، طلب مراقبو الحركة الجوية من الطيارين التوقف. ولم تعبر الطائرة خط حافة المدرج مطلقًا"، مؤكدًا أيضًا أن الوكالة الفيدرالية فتحت تحقيقًا في الحادث.

حادثة أذربيجان

وفي ساعات الصباح الأولى من الأربعاء الماضي، شهدت جمهورية أذربيجان حادثًا مأساويًا، وذلك عقب تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان أثناء رحلتها من العاصمة باكو إلى مدينة غروزني، ما أسفر عن مصرع 42 شخصًا من ركابها.

وأعلنت وزارة الطوارئ الكازاخية أن الطائرة كانت تقل 67 راكبًا بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم، وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة الطائرة وهي تتأرجح في الجو قبل أن تسقط وتنفجر على الأرض.