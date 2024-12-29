كرواتيا تجري الانتخابات الرئاسية اليوم

زغرب- (د ب أ)

يتوجه الناخبون في كرواتيا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى فوز الرئيس الحالي زوران ميلانوفيتش.

ويحق لنحو 8 ,3 مليون مواطن التصويت في الانتخابات في الدولة الواقعة في البلقان، والعضو في الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت آخر استطلاعات الرأي، تقدم ميلانوفيتش بشكل كبير ولكن من غير المتوقع أن يفوز بنسبة أكثر من 50% من الأصوات، للفوز بشكل مباشر، ما من شأنه أن يؤدي إلى جولة إعادة في 12 يناير المقبل.

ونجح ميلانوفيتش، الذي كان ينتمي للحزب "الديمقراطي الاجتماعي" في السابق، خلال فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، في جذب الناخبين اليمينيين من خلال خطاب شعبوي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يتأهل مرشح حزب "الاتحاد الديمقراطي الكرواتي" الحاكم المحافظ، دراجان بريموراك، أيضا لجولة الإعادة.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الجزئية للانتخابات في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد.