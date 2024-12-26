لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كيف أحييت دول آسيوية الذكرى الـ20 لتسونامي؟ (صور)

03:35 م الخميس 26 ديسمبر 2024

تسونامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

أحييت دول آسيوية عدة، اليوم الخميس، ذكرى مرور 20 عامًا على إعصار "تسونامي" الذي ضرب مناطق ساحلية بالمحيط الهندي، وتسبب في قتل أكثر من 220000 شخص قبل عقدين من الزمن.

1_11zon

في 26 ديسمبر عام 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أدى إلى موجات هائلة اصطدمت بالمناطق الساحلية عبر المحيط الهندي، وقتلت ما يقرب من 230 ألف شخص في 15 دولة بدءًا من إندونيسيا وصولًا إلى الصومال.

2_11zon

وتحركت الأمواج بأقصى سرعتها، إذ اقتربت من 800 كيلومترًا في الساعة، ووصل ارتفاعها إلى 30 مترًا ما أدى إلى سقوط ألاف الضحايا وتشريد نحو مليوني شخص.

3_11zon

وفي إندونيسيا، تسبب الإعصار في مصرع أكثر من 160000 شخص، بينما شهد إقليم "آتشيه"، أكبر إقليم تضرر بالبلاد، موجة عنيفة تسببت في وفاة أكثر من 100000 شخص، إذ يحوي مجموعة من المقابر الجماعية لأشخاص لم يتم التعرف على هوياتهم.

4_11zon

ودوّت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، لمدة 3 دقائق في مسجد "بيت الرحمن الكبير" في إندونيسيا، وبعد ذلك تمت إقامة صلاة في المسجد وزيارة المقابر الجماعية للضحايا.

5_11zon

أما سريلانكا، قتل تسونامي أكثر من 35322 شخصًا، وستقام احتفالات بوذية وهندوسية ومسيحية وإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

وفي أسوأ حادث سكك حديدية في العالم، تسببت أمواج تسونامي في تمزق قطار "أوشن كوين إكسبريس" في سريلانكا، من مساره، ما تسبب في وفاة نحو 1000 راكب على متن القطار المكتظ بالعطلات.

صورة6

ولإحياء الذكرى، فمن المقرر أن يستقل أقارب الضحايا والناجين قطار "أوشن كوين إكسبريس" إلى بيراليا (90 كيلومترا جنوب كولومبو العاصمة)، إذ جرفت الفيضانات عربات القطار.

وفى تايلاند كان نصف الضحايا الذين تجاوز عددهم 5 آلاف ضحية من السياح الأجانب؛ بدأت طقوس تأبين الضحايا مبكرًا فى بان نام خيم وهى أكثر القرى تضررًا فيها.

صورة7

ووضع أقارب الضحايا باقات الزهور وأكاليل الورود أمام جدار منحنى على شكل موجة تسونامي والتي ألصق به لوحات مكتوب عليها أسماء الضحايا.

بينما في الهند تسبب الإعصار في وفاة أكثر من 16000 شخصًا، وفي تايلاند وقوع أكثر من 212 شخصًا، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة (اليونيسكو).

صورة8

يُشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الضحايا، هو أنه لم يكن هناك نظام متقدم للإنذار المبكر في المحيط الهندي من حصول موجات تسونامي بعد الزلزال، مما منح الناس مهلة قصيرة للإخلاء، رغم أن ساعات فصلت بين الأمواج التي ضربت سواحل قارات مختلفة.

وكلمة "تسونامي" في اللغة اليابانية، تعني أمواج الشاطئ أو أمواج الميناء، ويعود أصل تسمية الكلمة للصيادين اليابانيين.

تسونامي المحيط الهندي مناطق ساحلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد