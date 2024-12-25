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الداخلية السورية تكشف حقيقة فيديو حريق إمام العلويين في حلب

08:25 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية السورية

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وكالات

كشفت وزارة الداخلية في سوريا، يوم الأربعاء، أن فيديو اعتداء مسلحين على مقام "أبو عبد الله الحسين الخصيبي" في منطقة ميسلون بمدينة حلب، هو فيديو "قديم".

وأوضحت الوزارة في بيانها: "انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرا".

وأضاف البيان: "نؤكد أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، كما أن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية".

واعتبر أن "الهدف من إعادة نشر مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا".

وكان ناشطون قد تداولوا فيديو يظهر حرق مقام المرجعية الأولى للعلويين في سوريا، المعروف شعبيا في مدينة حلب بـ"مقام الشيخ يبرق"، في وقت تعهدت فيه إدارة العمليات العسكرية بمحاسبة الفاعلين.

وقد أدى انتشار هذا الفيديو إلى خروج المئات في مظاهرات في اللاذقية وجبلة، على الساحل السوري.

وزارة الداخلية السورية حريق إمام العلويين في حلب منطقة ميسلون بمدينة حلب اعتداء على مقام أبو عبد الله الحسين الخصيبي سوريا
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